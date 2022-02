Parma, Pandev: 'Italia-Macedonia non la giocherò. Sul futuro..' (Di sabato 19 febbraio 2022) Goran Pandev ha le idee chiare ed ha tracciato le ultime tappe di carriera, tutte con la maglia del Parma. In un'intervista rilasciata a... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Goranha le idee chiare ed ha tracciato le ultime tappe di carriera, tutte con la maglia del. In un'intervista rilasciata a...

Advertising

AndreaLazzer : RT @musagete10: Il #Parma di: Buffon, Danilo, Dennis Man, Pandev, Simy, Inglese, Franco Vazquez e Brunetta è a 5 punti dai play-out per non… - sportli26181512 : Parma, Pandev: 'Italia-Macedonia non la giocherò. Sul futuro..': Goran Pandev ha le idee chiare ed ha tracciato le… - Massi_Dubai : RT @musagete10: Il #Parma di: Buffon, Danilo, Dennis Man, Pandev, Simy, Inglese, Franco Vazquez e Brunetta è a 5 punti dai play-out per non… - musagete10 : Il #Parma di: Buffon, Danilo, Dennis Man, Pandev, Simy, Inglese, Franco Vazquez e Brunetta è a 5 punti dai play-out… - psb_original : Parma, quante assenze tra i convocati di Iachini: Buffon e Pandev su tutti #SerieB -