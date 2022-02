Papa Francesco sceglie un prete di Torino come arcivescovo della città “Opera della fantasia e dell’estro dello Spirito santo”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Undialla guidasua arcidiocesi.ha nominato don Roberto Repoledie vescovo di Susa, unendo in persona episcopi le due sedi. Una scelta più unica che rara nell’episcopato italiano (nel 2000 don Angelo Spinillo fu nominato vescovosua diocesi di Teggiano-Policastro), dove, soprattutto per le sedi episcopali più importanti, vengono sempre nominati vescovi che provengono non solo da diocesi, ma anche da regioni diverse. Repole subentra a monsignor Cesare Nosiglia, oggi 77enne, che fu nominato nel 2010del capoluogo piemontese da Benedetto XVI in vista di una porpora che, però, non è mai arrivata. Ratzinger non gliela diede negli ...

Il suo profilo di studioso, apprezzato da, s'accompagna a una riconosciuta capacità di stare con la gente. Sa ascoltare, suona la chitrarra e in giovenbtù non disdegnava di tirare ...Cosa si attende oggi dalla Chiesa? Di avere più attenzione per la scienza, come quella che mostra. La strada che stiamo facendo sui vaccini è la stessa: è criminale non vaccinare tutto ...È Papa Francesco a presiedere la cerimonia durante la Messa di canonizzazione, celebrata sul sagrato del Santuario di Fatima. Francesco e Giacinta Marto, veggenti di Fatima – photo web source ...Per cinque giorni la città di La Pira ospiterà l'incontro tra sindaci e vescovi. E domenica 27 la visita di Papa Francesco e l'Angelus in Santa Croce ...