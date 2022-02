Papa Francesco sceglie un prete di Torino come arcivescovo della città ' Opera della fantasia e dell' estro dello Spirito santo'

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nella fede la leggol'. E vivo sicuro chela mano di Dio non mi ha mai abbandonato in questi anni eanzi la sua presenza si è fatta con ...

Advertising

vaticannews_it : #19febbraio #PapaFrancesco riceve il nuovo ambasciatore d’#Italia presso la Santa Sede, il diplomatico Francesco Di… - vaticannews_it : #19febbraio Dal #Papa il presidente dello #Zambia, colloqui su Covid e accesso ai vaccini. ?? - vaticannews_it : #19febbraio #PapaFrancesco all'Associazione @VoirEnsemble: Gesù guarisce il cieco nato e invita anche noi a fare al… - GiuliaAnnaPucci : RT @PontIstGP2: @Pontifex_it dedica a san Giuseppe la prima catechesi del 2022: “Se non potete avere figli, pensate all’adozione” https://t… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #19febbraio Con un telegramma a firma del segretario di Stato vaticano il cardinale Pietro Parolin, #PapaFrancesco invo… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Un prete di Torino alla guida della sua arcidiocesi .ha nominato don Roberto Repole arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, unendo in persona episcopi le due sedi. Una scelta più unica che rara nell'episcopato italiano (nel 2000 don ...Amedeo Lomonaco - Città del Vaticanoha nominato arcivescovo metropolita di Torino e vescovo di Susa don Roberto Repole unendo in persona Episcopi le due sedi. Il successore di monsignor Cesare Nosiglia, finora canonico e ...Papa Francesco la chiama cultura dello scarto. Spesso le persone che hanno l’età di Marinella, hanno semplicemente soggezione degli strumenti che potrebbero aiutarle a rimanere un po’ più in contatto ...Ma la nomina di Francesco Di Nitto era già stata annunciata dal presidente Mattarella a Papa Francesco in quella che sarebbe dovuta essere la sua visita di congedo. In un incontro con gli ambasciatori ...