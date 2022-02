Paola Ferrari critica Belen e Diletta Leotta. La Fagnani la zittisce: “È sessista” (Di sabato 19 febbraio 2022) La nuova stagione di ’Belve’ è appena arrivata al nastro di partenze e già fa discutere. A scatenare gli animi è stata in primis l’intervista a Elettra Lamborghini, che attraverso i suoi avvocati ha chiesto a poche ore dalla messa in onda la visione preventiva della puntata prima di concedere il via libera. Francesca Fagnani, la conduttrice e ideatrice del format di interviste – diventato cult televisivo nel giro di qualche stagione – si è rifiutata e dunque per ora la messa in onda resta congelata. E così nuova stagione, al via dal 18 febbraio su Ra2 dalle 23, è ripartita con due faccia a faccia inediti, quelli con Paola Ferrari e Pamela Prati. Il caso Paola Ferrari La giornalista sportiva Paola Ferrari (61 anni, a sinistra) e Francesca Fagnani (43 ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 19 febbraio 2022) La nuova stagione di ’Belve’ è appena arrivata al nastro di partenze e già fa discutere. A scatenare gli animi è stata in primis l’intervista a Elettra Lamborghini, che attraverso i suoi avvocati ha chiesto a poche ore dalla messa in onda la visione preventiva della puntata prima di concedere il via libera. Francesca, la conduttrice e ideatrice del format di interviste – diventato cult televisivo nel giro di qualche stagione – si è rifiutata e dunque per ora la messa in onda resta congelata. E così nuova stagione, al via dal 18 febbraio su Ra2 dalle 23, è ripartita con due faccia a faccia inediti, quelli cone Pamela Prati. Il casoLa giornalista sportiva(61 anni, a sinistra) e Francesca(43 ...

