Pamela Prati spiega il motivo per cui ha querelato Barbara D’Urso e Mediaset

(Di sabato 19 febbraio 2022) Per lunghi mesi ilGate ha tenuto desta l’attenzione e la curiosità di una corposissima fetta di pubblico, bramoso di scoprire come sarebbe andata a finire tutta la vicenda riguardante la showgirl sarda e l’inesistente compagno Mark Caltagirone. Dopo lunghissimi mesi, proprioè tornata a parlarne nella trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani. Vivo di quello che ho guadagnato in passato. È una fatica psicologica. Mi dispiace che tante persone che potevano aiutarmi non mi hanno aiutato. Ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che stimo tantissimo, in cui chiedevo con grande umiltà, di darmi una mano. Pur di uscire da quel momento mio buio, avrei lavorato anche in redazione, anche solo a spostare fotocopie. Le ho mandato dei fiori, le ho mandato il mio libro, attraverso il quale mi avrebbe potuto ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - balc_anus : sto recuperando l'intervista di pamela prati a belve - sono al minuto 2:47 e ho già le lacrime da quanto sto ridendo - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Pamela Prati 'Sono un artista del popolo, s… - zazoomblog : Pamela Prati denuncia Barbara DUrso: «Ha detto cose bruttissime su me». La confessione a Belve - #Pamela #Prati… - GiuseppeporroIt : Maria De Filippi, Pamela Prati ha scritto una lettera alle conduttrice: ecco cosa #mariadefilippi #pamelaprati -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati

Belve, il programma di Francesca Fagnani riaccende i riflettori. Ospite per la prima puntata nello studio di Rai 2 unache è un fiume in piena e parte il primo scoop. Al centro dell'intervista il caso Mark Caltagirone, anche se la Fagnani aveva invitato la showgirl per parlare della sua carriera e delle '...Belve , il programma di Francesca Fagnani riaccende i riflettori. Ospite per la prima puntata nello studio di Rai 2 unache è un fiume in piena e parte il primo scoop. Al centro dell'intervista il caso Mark Caltagirone , anche se la Fagnani aveva invitato la showgirl per parlare della sua carriera e delle '...Ormai le sue interviste sono famose per essere profonde e taglienti senza mezzi termini. Le prime due protagoniste saranno Paola Ferrari e la discussa Pamela Prati. La conduttrice Francesca Fagnani ...Caso Caltagirone, Prati: “Mi ha dato della truffatrice” E di bassi Pamela Prati ne porta ancora il segno e la firma del caso Mark Caltagirone. “Non sto bene” – esclama la showgirl che ha ...