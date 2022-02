Pamela Prati rivela: “Ho scritto a Maria De Filippi e le ho chiesto…” (Di sabato 19 febbraio 2022) La lettera di Pamela Prati a Maria De Filippi Belve è tornato finalmente su Rai 2. Ieri in studio Francesca Fagnani ha aperto la seconda stagione della trasmissione nel migliore dei modi, accogliendo Pamela Prati. Dopo il caso “Mark Caltagirone” (e tutto ciò che ne è seguito), la showgirl ha ammesso che oggi fa più L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 19 febbraio 2022) La lettera diDeBelve è tornato finalmente su Rai 2. Ieri in studio Francesca Fagnani ha aperto la seconda stagione della trasmissione nel migliore dei modi, accogliendo. Dopo il caso “Mark Caltagirone” (e tutto ciò che ne è seguito), la showgirl ha ammesso che oggi fa più L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - Novella_2000 : Pamela Prati: 'Ho scritto una lettera a Maria De Filippi', poi rivela cosa le ha chiesto - telodogratis : Pamela Prati in causa con Mediaset e Barbara d’Urso: “Ho chiesto aiuto a Maria De Filippi” - balc_anus : non pamela prati che manda dei fiori E IL SUO LIBRO a maria de filippi perché vuole lavorare nella sua redazione ?? - EleonoraDAmore : Recuperato #Belve. Pamela Prati continua a mostrarsi parte lesa, zero pentimento o sincerità. Si descrive come una… -