Pamela Prati per uscire dal momento buio ha scritto a Maria de Filippi: “Pronta a fare fotocopie” (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella puntata di Belve in onda il 18 febbraio 2022, Pamela Prati ha provato a spiegare come è cambiata la sua vita dopo tutta la storia che suo malgrado, l’ha vista protagonista. Si riferisce ovviamente a quello che è accaduto con il Pamela Prati Gate, legato alla storia di Mark Caltagirone, il sedicente imprenditore milionario che avrebbe dovuto sposare l’ex stella del Bagaglino. Oggi Pamela è in causa anche con Mediaset per tutto quello che è successo e per come la vicenda è stata trattata nei programmi della rete. Eppure si sarebbe rivolta proprio a uno dei volti di punta dell’azienda, per chiedere una mano. Nell’intervista a Francesca Fagnani ha spiegato di aver scritto una lettera a Maria de Filippi per chiedere aiuto. La Prati ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella puntata di Belve in onda il 18 febbraio 2022,ha provato a spiegare come è cambiata la sua vita dopo tutta la storia che suo malgrado, l’ha vista protagonista. Si riferisce ovviamente a quello che è accaduto con ilGate, legato alla storia di Mark Caltagirone, il sedicente imprenditore milionario che avrebbe dovuto sposare l’ex stella del Bagaglino. Oggiè in causa anche con Mediaset per tutto quello che è successo e per come la vicenda è stata trattata nei programmi della rete. Eppure si sarebbe rivolta proprio a uno dei volti di punta dell’azienda, per chiedere una mano. Nell’intervista a Francesca Fagnani ha spiegato di averuna lettera adeper chiedere aiuto. Laha ...

