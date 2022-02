Pamela Prati ha scritto a Maria De Filippi: “Ero disposta a spostare fotocopie” (Di sabato 19 febbraio 2022) Pamela Prati ha inaugurato la nuova stagione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Nell’intervista l’ex primadonna del Bagaglino ha rivelato di non riuscire più a lavorare dopo il “caso Mark Caltagirone”. Per questo motivo la showgirl ha fatto una confidenza choc: Prati in passato ha inviato una lettera a Maria De Filippi per chiederle un lavoro. La confessione della showgirl Nell’intervista rilasciata a Belve, Pamela Prati non ha nascosto le difficoltà affrontate nell’ultimo periodo. La 62enne ha ammeso di non essere più riuscita a lavorare dopo il “caso Mark Caltagirone”. Come spiegato dall’ex primadonna del Bagaglino se prima veniva trattata come una “divinità” oggi verrebbe vista come una “reietta”. A tal proposito Prati ha confidato ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 febbraio 2022)ha inaugurato la nuova stagione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Nell’intervista l’ex primadonna del Bagaglino ha rivelato di non riuscire più a lavorare dopo il “caso Mark Caltagirone”. Per questo motivo la showgirl ha fatto una confidenza choc:in passato ha inviato una lettera aDeper chiederle un lavoro. La confessione della showgirl Nell’intervista rilasciata a Belve,non ha nascosto le difficoltà affrontate nell’ultimo periodo. La 62enne ha ammeso di non essere più riuscita a lavorare dopo il “caso Mark Caltagirone”. Come spiegato dall’ex primadonna del Bagaglino se prima veniva trattata come una “divinità” oggi verrebbe vista come una “reietta”. A tal propositoha confidato ...

