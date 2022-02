Pamela Prati ha denunciato Barbara d’Urso: il motivo (Di sabato 19 febbraio 2022) Era il 2019 e in tv non si faceva altro che parlare della relazione di Pamela Prati con il famigerato Mark Caltagirone, il quale poi si è rivelato mai esistito. Una messa in scena per molti, una truffa per altri. Sta di fatto che la showgirl sarda finì al centro di un putiferio. In questo caos ci è entrata soprattutto Barbara d’Urso, la prima a documentare i fatti con non pochi problemi. A distanza di tempo, la Prati ha confessato di aver denunciato la d’Urso per gli eventi passati. GF Vip, Lulù Selassié è incinta? Impazza il gossip, ecco perché Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la principessa etiope, fidanzata con Manuel Bortuzzo, sarebbe incinta di due mesi ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 febbraio 2022) Era il 2019 e in tv non si faceva altro che parlare della relazione dicon il famigerato Mark Caltagirone, il quale poi si è rivelato mai esistito. Una messa in scena per molti, una truffa per altri. Sta di fatto che la showgirl sarda finì al centro di un putiferio. In questo caos ci è entrata soprattutto, la prima a documentare i fatti con non pochi problemi. A distanza di tempo, laha confessato di averlaper gli eventi passati. GF Vip, Lulù Selassié è incinta? Impazza il gossip, ecco perché Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la principessa etiope, fidanzata con Manuel Bortuzzo, sarebbe incinta di due mesi ...

