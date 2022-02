Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso: “Ha detto cose bruttissime su me” (Di sabato 19 febbraio 2022) Belve, il programma di Francesca Fagnani riaccende i riflettori e ospite per la prima puntata nello studio di Rai 2 una Pamela Prati che è un fiume in piena e parte il primo scoop. Al centro dell’intervista il caso Mark Caltagirone, anche se la Fagnani aveva invitato la showgirl per parlare della sua carriera e delle “prime donne” degli show di un mondo che non esiste più. Ma il caso Caltagirone è più forte di qualsiasi raggiungimento professionale. La vicenda è nota a tutti: era il 2019 quando si è parlato in lungo e in largo dell’inesistenza del fidanzato di Pamela. Con accuse alle sue “amiche”, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, poi le sue lacrime in cui la Prati ammetteva di essere vittima. Le tre donne si sono così, all’epoca, lanciate accuse a vicenda, Barbara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Belve, il programma di Francesca Fagnani riaccende i riflettori e ospite per la prima puntata nello studio di Rai 2 unache è un fiume in piena e parte il primo scoop. Al centro dell’intervista il caso Mark Caltagirone, anche se la Fagnani aveva invitato la showgirl per parlare della sua carriera e delle “prime donne” degli show di un mondo che non esiste più. Ma il caso Caltagirone è più forte di qualsiasi raggiungimento professionale. La vicenda è nota a tutti: era il 2019 quando si è parlato in lungo e in largo dell’inesistenza del fidanzato di. Con accuse alle sue “amiche”, Eliana Michelazzo ePerricciolo, poi le sue lacrime in cui laammetteva di essere vittima. Le tre donne si sono così, all’epoca, lanciate accuse a vicenda,...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - balc_anus : non pamela prati che manda dei fiori E IL SUO LIBRO a maria de filippi perché vuole lavorare nella sua redazione ?? - EleonoraDAmore : Recuperato #Belve. Pamela Prati continua a mostrarsi parte lesa, zero pentimento o sincerità. Si descrive come una… - infoitcultura : Pamela Prati ha denunciato Barbara d’Urso: la rivelazione a Belve - infoitcultura : Pamela Prati, quanto ha guadagnato con il Mark Caltagirone Gate? -