Pamela Prati a sorpresa | “Ho denunciato Barbara D’Urso” Il motivo

(Di sabato 19 febbraio 2022) La showgirlha rivelato di aver: l’intervista fiume a Belve, su Rai 2è stata ospite di Belve, programma in onda il venerdì su Rai 2 alle 23:00 e condotto da Francesca Fagnani, dove in un’intervista fiume ha rivelato di aver(screenshot Rai 2)L’ex valletta del Bagaglino di recente è stata al centro del caso ‘Mark Caltagirone’, una storia “raccontata più dagli altri che da me”. Una vicenda che l’ha letteralmente distrutta. “Non sto bene, chi non ci passa non può capire. Io credevo ci fosse una famiglia e ho terribilmente scoperto che fosse tutto falso. Sono stata un business ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - CIAfra73 : @GalantoMassimo @tvblogit Ho l?tto tutto e ho capito che hai lo stesso legale di Pamela Prati - infoitcultura : Pamela Prati in causa con Mediaset e Barbara d’Urso: 'Ho chiesto aiuto a Maria De Filippi' - michelotta : A Pamela Prati vogliamo ricordare che una Katia Ricciarelli qualunque è finita al #gfvip pur di fare spettacolo. - la_vancy : RT @Corriere: Pamela Prati rivela: «Ho fatto causa a Barbara D’Urso, mi ha dato della truffatrice» -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati

e Caltagirone: una vicenda che ha scosso molto l'ex star del Bagaglino che addirittura è passata alla vie legali non solo nei confronti della Mediaset ma anche della conduttrice....si è raccontata a 'Belve', trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani e andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio 2022. Subito la soubrette ha spiegato di essere più ...“Mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, quando sono stata messa di fronte alla realtà, ovvero che non esisteva nulla di quello per cui stavo combattendo – ha ...Ecco cosa è successo. Rai: storica coppia de Il Paradiso delle Signore esce di scena. A quanto si legge sul web, inoltre, sembrerebbe che, mentre Pamela Prati ha accettato volentieri di partecipare a ...