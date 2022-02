Pallanuoto Serie A2 femminile: esordio al Palatrincone per la Napoli Nuoto contro Vis Nova Roma (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – esordio interno per la Napoli Nuoto questa domenica (ore 12) presso la piscina del Pala Trincone di Monterusciello contro la Roma Vis Nova PallaNuoto. Le azzurre dopo l’exploit esterno per 19-10 sul campo del Tolentino sono chiamate ad una prova di carattere contro un avversario ostico che nella prima giornata ha avuto la meglio contro il Volturno. Nella gara in terra marchigiana tra le flegree in evidenza l’esperta Simona Abbate autrice di sei reti. “Certamente la nostra intenzione è quella di vincere tutte le partite, ci prepariamo per questo – ha dichiarato la Abbate -. Ma sappiamo che ci sono anche altre squadre che hanno gli stessi obiettivi, è prematuro ora ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiinterno per laquesta domenica (ore 12) presso la piscina del Pala Trincone di MonterusciellolaVis. Le azzurre dopo l’exploit esterno per 19-10 sul campo del Tolentino sono chiamate ad una prova di carattereun avversario ostico che nella prima giornata ha avuto la meglioil Volturno. Nella gara in terra marchigiana tra le flegree in evidenza l’esperta Simona Abbate autrice di sei reti. “Certamente la nostra intenzione è quella di vincere tutte le partite, ci prepariamo per questo – ha dichiarato la Abbate -. Ma sappiamo che ci sono anche altre squadre che hanno gli stessi obiettivi, è prematuro ora ...

