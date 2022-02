Pallanuoto, Serie A1 2022: iniziata la seconda fase. L’Ortigia blocca il Brescia, Catania batte Roma (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio, è iniziata la seconda fase della Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile: nel Round Scudetto successo per la Pro Recco, che passa per 8-18 a Savona, mentre il Brescia si fa bloccare sul 9-9 dalL’Ortigia, infine la Pallanuoto Trieste supera il Telimar per 13-12. Turno di riposo per il Salerno. Nel Round Retrocessione il Nuoto Catania batte la Roma Nuoto per 12-8, mentre l’Iren Genova Quinto pareggia con l’Anzio Waterpolis per 6-6, infine viene rinviata WP Milano Metanopoli-CN Posillipo a sabato 12 marzo alle ore 20.00. Turno di riposo per la Lazio Nuoto. RISULTATI E CLASSIFICA Round Scudetto Sabato 19 febbraio 1^ giornata RN Savona-Pro Recco ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio, èladellaA1 2021-dimaschile: nel Round Scudetto successo per la Pro Recco, che passa per 8-18 a Savona, mentre ilsi fare sul 9-9 dal, infine laTrieste supera il Telimar per 13-12. Turno di riposo per il Salerno. Nel Round Retrocessione il NuotolaNuoto per 12-8, mentre l’Iren Genova Quinto pareggia con l’Anzio Waterpolis per 6-6, infine viene rinviata WP Milano Metanopoli-CN Posillipo a sabato 12 marzo alle ore 20.00. Turno di riposo per la Lazio Nuoto. RISULTATI E CLASSIFICA Round Scudetto Sabato 19 febbraio 1^ giornata RN Savona-Pro Recco ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto femminile Serie A1 2022: vittorie per Florentia e Trieste nei recuperi - #Pallanuoto #femminile #Serie… - RivieraSportit : PALLANUOTO - SERIE A2 MASCHILE, Grande vittoria della Rari Nantes Imperia: alla 'Cascione' battuta Torino '81 per 1… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2, girone Sud, L’Aktis Acquachiara spreca troppo in attacco e cade anche a Palermo: il Cus s’impone… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2, girone Sud, L’Aktis Acquachiara spreca troppo in attacco e cade anche a Palermo: il Cus s’impone… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2, girone Sud, L’Aktis Acquachiara spreca troppo in attacco e cade anche a Palermo: il Cus s’impone… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie Pallanuoto, la Pro Recco domina a Savona, pari amaro per il Quinto Riparte con una formula nuova la serie A1 di pallanuoto, ma per la Pro Recco cambia poco. Domina 18 - 8 il derby con la Rari a Savona ed allunga in classifica nella poule scudetto. Il Brescia non va, infatti, oltre il pari con l'...

Pallanuoto, la Pro Recco vince a Savona Mister Sukno deve fare a meno di Echenique, ma ritrova Figlioli e Ivovic alla prima in serie A1 ... TAGS pallanuoto pro recco savona CONDIVIDI Facebook Twitter redazionegenova3

Serie A2, lezione di pallanuoto La Como Nuoto batte il Brescia La Provincia di Como Pallanuoto, Serie A1 2022: iniziata la seconda fase. L’Ortigia blocca il Brescia, Catania batte Roma Oggi, sabato 19 febbraio, è iniziata la seconda fase della Serie A1 2021-2022 di pallanuoto maschile: nel Round Scudetto successo per la Pro Recco, che passa per 8-18 a Savona, mentre il Brescia si fa ...

Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: vittorie per Florentia e Trieste nei recuperi Oggi, sabato 19 febbraio 2022, la Serie A1 2021-2022 di pallanuoto femminile ha visto disputarsi due recuperi della del girone d’andata, ovvero quello tra NC Milano e RN Florentia, vinto per 4-8 dalle ...

Riparte con una formula nuova laA1 di, ma per la Pro Recco cambia poco. Domina 18 - 8 il derby con la Rari a Savona ed allunga in classifica nella poule scudetto. Il Brescia non va, infatti, oltre il pari con l'...Mister Sukno deve fare a meno di Echenique, ma ritrova Figlioli e Ivovic alla prima inA1 ... TAGSpro recco savona CONDIVIDI Facebook Twitter redazionegenova3Oggi, sabato 19 febbraio, è iniziata la seconda fase della Serie A1 2021-2022 di pallanuoto maschile: nel Round Scudetto successo per la Pro Recco, che passa per 8-18 a Savona, mentre il Brescia si fa ...Oggi, sabato 19 febbraio 2022, la Serie A1 2021-2022 di pallanuoto femminile ha visto disputarsi due recuperi della del girone d’andata, ovvero quello tra NC Milano e RN Florentia, vinto per 4-8 dalle ...