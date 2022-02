Palermo, emergenza al cimitero dei Rotoli: oltre mille bare in attesa di sepoltura (Di sabato 19 febbraio 2022) E' emergenza al cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo . Hanno superato quota mille le bare insepolte , accatastate in depositi e spazi di fortuna. Una manciata attendono la sepoltura nelle ... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022) E'aldi Santa Maria dei. Hanno superato quotaleinsepolte , accatastate in depositi e spazi di fortuna. Una manciata attendono lanelle ...

Advertising

michelataxistro : RT @CNRsocial_: In riferimento all’#incendio a bordo del traghetto di linea tra #Igoumenitsa e #Brindisi, la #CnrWebTv ripropone un servizi… - cnr_scitec : RT @CNRsocial_: In riferimento all’#incendio a bordo del traghetto di linea tra #Igoumenitsa e #Brindisi, la #CnrWebTv ripropone un servizi… - MDolcinelli : Contro un avversario in un periodo no e in emergenza, ma vittorie così sono molto rare per noi per cui me la godo t… - FerrazzoliMarco : RT @CNRsocial_: In riferimento all’#incendio a bordo del traghetto di linea tra #Igoumenitsa e #Brindisi, la #CnrWebTv ripropone un servizi… - ilSicilia : #Cronaca #cimitero Emergenza cimitero Rotoli di Palermo, Zambuto: “Regione non ha potere sostitutivo”… -