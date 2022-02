Pagelle Roma Verona | Caprari immarcabile | Volpato decisivo – VOTI

(Di sabato 19 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Tameze FLOP: Kumbulla, Karsdorp, Afena-Gyan: Rui Patricio 5,5; Maitland-Niles 6 (78? Bove 7), Karsdorp 5, Smalling 6, Kumbulla 4,5, Viña 5 (46? Zalewski 6,5); Oliveria 5 (46? Veretout 6,5), Cristante 5, Pellegrini 6,5; Afena-Gyan 5 (62?7,5), Abraham 6. All. Mourinho 7. HELLAS(3-4-2-1): Montipò 5,5; Ceccherini 6,5 (78? Retsos 5), Günter 6,5, Casale 6 (56? Depaoli 5,5); Faraoni 6, Tameze ...

Ceccherini 6: Come Gunter ma con qualche microscopico errore di costruzione in più e qualche sbavatura nel finale Faraoni 6,5 : Quando vedegli si riaccende l'animo da tifoso laziale. Innesca il ...Maitland - Niles 4: Qualcuno ha osato dire che il mercato dellaera stato buono anche grazie all'arrivo di questo Reynolds all'inglese. Un ibrido tra un terzino scarso e un esterno alto scarso. ...Sergio Oliveira, Maitland-Niles e Viña non incidono, Bove e Volpato salvatori della Roma. Verona trascinato da Barak e Tameze. ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Smalling 5.5, Kumbulla 5.5, ...Roma-Verona, match valido per la ventiseiesima giornata della massima serie, è terminato 2-2, frutto delle reti di Antonin Barak e Adrien Tameze neutralizzate dai guizzi dei baby giallorossi Volpato e ...