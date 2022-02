Over 50 non vaccinati, Garante: «Nessun ritardo nelle sanzioni» (Di sabato 19 febbraio 2022) “È destituita di ogni fondamento l’affermazione che il Garante per la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l’attuazione della norma che individua le sanzioni per i cittadini e i lavoratori Over 50 sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19”. A precisarlo è l’Autorità in una nota, spiegando di aver approvato “il parere positivo sullo schema di decreto” del ministero della Salute che dà attuazione alle relative norme “oggi stesso, dopo due soli giorni dalla ricezione della documentazione”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Facciamo un po’ di chiarezza sulla sanzione da “soli” 100 euro per gli ultracinquantenni non vaccinati “Difatti – si legge nella nota del Garante privacy – la relativa norma (d.l. n. 52/2021) – che dà attuazione alle ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 febbraio 2022) “È destituita di ogni fondamento l’affermazione che ilper la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l’attuazione della norma che individua leper i cittadini e i lavoratori50 sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19”. A precisarlo è l’Autorità in una nota, spiegando di aver approvato “il parere positivo sullo schema di decreto” del ministero della Salute che dà attuazione alle relative norme “oggi stesso, dopo due soli giorni dalla ricezione della documentazione”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Facciamo un po’ di chiarezza sulla sanzione da “soli” 100 euro per gli ultracinquantenni non“Difatti – si legge nella nota delprivacy – la relativa norma (d.l. n. 52/2021) – che dà attuazione alle ...

Advertising

Corriere : No Vax over 50, zero multe: non partono perché manca l’elenco dei non vaccinati (per privacy) - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Non escludiamo proroga obbligo vaccinale per gli over 50' #vaccini - fattoquotidiano : Obbligo vaccinale per over 50, ma ancora nessuna multa per chi non si adegua: manca l’ok del Garante della privacy… - barb24072 : RT @AStramezzi: Il GPDP, Garante della Privacy, lo stesso che aperto un’inchiesta di verifica sull’App C-Healer, ha bloccato lo scambio di… - MariaLu76328658 : RT @ADerespinis: Hanno lasciato gli over 50 non vaccinati senza poter lavorare perciò senza stipendio.lo hanno fatto senza nessuna remora c… -