Operazione “Tibur” | smantellato traffico di droga nell’area est della Capitale

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma – Ieri pomeriggio, 18 febbraio 2022, i carabinieriCompagnia di Tivoli, unitamente a quelli delle Compagnie di Alba Adriatica, Roma Eur, Montesilvano, Grosseto e Spoleto, hanno dato esecuzione a ordinanze di esecuzione pena definitiva, da scontare in carcere, a carico di 18 persone, a seguito di provvedimento emesso dalla terza sezioneSuprema Corte di Cassazione, dovendo le stesse scontare pene detentive, che sommate tra loro fanno un totale di 204 anni, a seguito di condanna definitiva per il reato di associazione finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti loro contestato. Queste 18 persone fanno parte delle 39 che all’alba dell’8 marzo 2018 furono colpite da ordinanza di custodia cautelare in seno all’”, coordinata dalla Direzione Distrettuale ...

