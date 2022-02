Omicidio Mollicone, l’ex maresciallo Franco Mottola indagato per pedopornografia (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel telefono dell’ex maresciallo della Stazione di Arce, Franco Mottola, imputato nel processo per la morte di Serena Mollicone, c’erano delle foto pedopornografiche. Il dettaglio, riportato da Ciociaria oggi, è emerso nel corso dell’udienza del processo. Per quelle foto il maresciallo è indagato a Napoli. A raccontarlo in aula è stato il vice brigadiere Luigi Giobbe che ha parlato di “10 immagini che avevano attirato la nostra attenzione, si tratterebbe di immagini dal contenuto pedopornografico”. E aggiunge di aver trovato pure una immagine di Yara Gambirasio e quella di una donna colpita al volto da un uomo. Le foto non hanno datazione e non si è accertato se potessero essere materiale d’indagine dell’allora maresciallo. Nel processo per la morte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel telefono deldella Stazione di Arce,, imputato nel processo per la morte di Serena, c’erano delle foto pedopornografiche. Il dettaglio, riportato da Ciociaria oggi, è emerso nel corso dell’udienza del processo. Per quelle foto ila Napoli. A raccontarlo in aula è stato il vice brigadiere Luigi Giobbe che ha parlato di “10 immagini che avevano attirato la nostra attenzione, si tratterebbe di immagini dal contenuto pedopornografico”. E aggiunge di aver trovato pure una immagine di Yara Gambirasio e quella di una donna colpita al volto da un uomo. Le foto non hanno datazione e non si è accertato se potessero essere materiale d’indagine dell’allora. Nel processo per la morte ...

