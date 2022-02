Olimpiadi Pechino, Lollobrigida bronzo nel mass start: è la seconda medaglia (Di sabato 19 febbraio 2022) Francesca Lollobrigida conquista la medaglia di bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità. Al National Speed Skating Oval la pattinatrice romana ha conquistato la sua seconda medaglia individuale dopo l’argento... Leggi su today (Di sabato 19 febbraio 2022) Francescaconquista la medaglia dinelladi pattinaggio di velocità. Al National Speed Skating Oval la pattinatrice romana ha conquistato la suamedaglia individuale dopo l’argento...

Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - Eurosport_IT : A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NEL… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Italia_Notizie : Olimpiadi Pechino, Lollobrigida bronzo nella mass start femminile: è la diciassettesima medaglia per l’Italia - RaiPlay : ?? PAZZESCA LOLLO ?? ? Francesca Lollobrigida strappa un BRONZO strepitoso nella finale di #SpeedSkating centrando… -