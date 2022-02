Olimpiadi Pechino: bronzo per Lollobrigida, è la 17.ma medaglia (Di sabato 19 febbraio 2022) La 31enne romana chiude a 25 centesimi dall'olandese Irene Schouten, oro, mentre l'argento va alla canadese Ivanie Blondin L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 19 febbraio 2022) La 31enne romana chiude a 25 centesimi dall'olandese Irene Schouten, oro, mentre l'argento va alla canadese Ivanie Blondin L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida è medaglia di bronzo nella finale della mass start del pattinaggio di velocit… - Eurosport_IT : L'Italia è il Paese che ricompensa meglio i propri atleti medagliati ???????? #Beijing2022 | #Medaglie - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - gaiacastoldi : RT @Eurosport_IT: L'Italia chiuderà in bellezza le Olimpiadi di Pechino? Noi lo speriamo! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pech… - Eurosport_IT : L'Italia chiuderà in bellezza le Olimpiadi di Pechino? Noi lo speriamo! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… -