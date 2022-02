Olimpiadi Pechino 2022, Cerimonia di chiusura domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Quasi tutto pronto allo Stadio Nazionale di Pechino per la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali 2022 che darà il via al quadriennio olimpico che culminerà con i Giochi di Milano-Cortina 2026. Per l’Italia sarà un momento molto emozionante perché ci sarà il passaggio di consegne tra gli organizzatori dei Giochi. La portabandiera per la Cerimonia sarà Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri di pattinaggio di velocità. Appuntamento alle ore 13:00 italiane (le 20:00 locali). La diretta tv – La Cerimonia sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 a partire dalle 12:55. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay, Discovery+, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW, TIMVISION e via satellite sui ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Quasi tutto pronto allo Stadio Nazionale diper ladidei Giochi Olimpici invernaliche darà il via al quadriennio olimpico che culminerà con i Giochi di Milano-Cortina 2026. Per l’Italia sarà un momento molto emozionante perché ci sarà il passaggio di consegne tra gli organizzatori dei Giochi. La portabandiera per lasarà Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri di pattinaggio di velocità. Appuntamento alle ore 13:00 italiane (le 20:00 locali). Latv – Lasarà trasmessa in chiaro su Rai 2 a partire dalle 12:55. Lasarà invece disponibile su RaiPlay, Discovery+, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW, TIMVISION e via satellite sui ...

