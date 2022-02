Olimpiadi, doppia medaglia per Francesca Lollobrigida come Brignone e Fontana. Donne d’Italia protagoniste (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel bottino delle medaglie azzurre, ci sono tre persone che, a livello individuale, hanno saputo fare un bis di medaglie. Tutte Donne: Francesca Lollobrigida, Federica Brignone, Arianna Fontana (che, peraltro, ha fatto tris con la staffetta mista). Sono loro le grandi protagoniste di queste Olimpiadi Invernali, insieme al duo Stefania Constantini-Amos Mosaner che ha fatto sognare tutti nel doppio misto di curling. Il ruolo di donna dei Giochi va senz’altro ad Arianna Fontana. Anzi, è la donna olimpica per eccellenza, con le 11 medaglie conquistate dal 2006 a oggi: sono 11 quelle nelle sue mani, da Torino a Pechino passando per Vancouver, Sochi e Pyeongchang. Una fuoriclasse che ricorderemo molto a lungo, capace di esprimersi al meglio su qualsiasi ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel bottino delle medaglie azzurre, ci sono tre persone che, a livello individuale, hanno saputo fare un bis di medaglie. Tutte, Federica, Arianna(che, peraltro, ha fatto tris con la staffetta mista). Sono loro le grandidi questeInvernali, insieme al duo Stefania Constantini-Amos Mosaner che ha fatto sognare tutti nel doppio misto di curling. Il ruolo di donna dei Giochi va senz’altro ad Arianna. Anzi, è la donna olimpica per eccellenza, con le 11 medaglie conquistate dal 2006 a oggi: sono 11 quelle nelle sue mani, da Torino a Pechino passando per Vancouver, Sochi e Pyeongchang. Una fuoriclasse che ricorderemo molto a lungo, capace di esprimersi al meglio su qualsiasi ...

