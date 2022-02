Olimpia Milano-Brescia oggi, Semifinale Coppa Italia basket 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Scendono in campo per la prima Semifinale della Coppa Italia di basket l’Olimpia Milano e la Germani Brescia. I meneghini puntano alla finale per bissare il successo della scorsa stagione, alzando il trofeo per l’ottava volta e agganciare Treviso e Virtus Bologna al primo posto tra le squadre più titolate nella competizione. Nei quarti di finale l’Armani Exchange ha battuto la Dinamo Sassari per 88-68, grazie soprattutto ai 24 punti di Malcolm Delaney e ai 12 di Troy Daniels. I sardi hanno provato a resistere nonostante l’assenza di ritmo-partita dopo. essere stati fermi diversi giorni causa COVID, con David Logan che è stato l’ultimo ad arrendersi dei suoi (19 punti per il play americano di passaporto polacco). La Germani Brescia vuole provare a fare ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Scendono in campo per la primadelladil’e la Germani. I meneghini puntano alla finale per bissare il successo della scorsa stagione, alzando il trofeo per l’ottava volta e agganciare Treviso e Virtus Bologna al primo posto tra le squadre più titolate nella competizione. Nei quarti di finale l’Armani Exchange ha battuto la Dinamo Sassari per 88-68, grazie soprattutto ai 24 punti di Malcolm Delaney e ai 12 di Troy Daniels. I sardi hanno provato a resistere nonostante l’assenza di ritmo-partita dopo. essere stati fermi diversi giorni causa COVID, con David Logan che è stato l’ultimo ad arrendersi dei suoi (19 punti per il play americano di passaporto polacco). La Germanivuole provare a fare ...

