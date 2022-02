«Oggi Lukaku ha toccato la palla 7 volte in 97 minuti» (Di sabato 19 febbraio 2022) Le difficoltà di Romelu Lukaku al Chelsea continuano. L’attaccante belga, ceduto a peso d’oro dall’Inter alla squadra londinese, proprio non riesce a ingranare. Tra polemiche con Tuchel, interviste incriminate (in cui prega i nerazzurri di ricomprarselo) e prestazioni sottotono, la sua esperienza coi Blues è a un bivio decisivo. Oggi nella sfida esterna col Crystal Palace – vinta 1-0 dal Chelsea – ha giocato da ectoplasma, collezionando insufficienze su insufficienze nelle pagelle dei giornali inglesi. Sulla questione è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin, che ha postato una statistica assai esemplificativa sul suo profilo Twitter. Lapidario il commento: «Oggi Lukaku ha toccato 7 palloni in 90 minuti di gioco (+7 di recupero). Fa abbastanza impressione». Oggi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Le difficoltà di Romelual Chelsea continuano. L’attaccante belga, ceduto a peso d’oro dall’Inter alla squadra londinese, proprio non riesce a ingranare. Tra polemiche con Tuchel, interviste incriminate (in cui prega i nerazzurri di ricomprarselo) e prestazioni sottotono, la sua esperienza coi Blues è a un bivio decisivo.nella sfida esterna col Crystal Palace – vinta 1-0 dal Chelsea – ha giocato da ectoplasma, collezionando insufficienze su insufficienze nelle pagelle dei giornali inglesi. Sulla questione è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin, che ha postato una statistica assai esemplificativa sul suo profilo Twitter. Lapidario il commento: «ha7 palloni in 90di gioco (+7 di recupero). Fa abbastanza impressione»....

Advertising

FBiasin : Oggi #Lukaku ha toccato 7 palloni in 90 minuti di gioco (+7 di recupero). Fa abbastanza impressione. - napolista : «Oggi #Lukaku ha toccato la palla 7 volte in 97 minuti» La statistica che racconta delle difficoltà dell’ex Inter… - mistersaro1951 : RT @FBiasin: Oggi #Lukaku ha toccato 7 palloni in 90 minuti di gioco (+7 di recupero). Fa abbastanza impressione. - Pistogolblasta2 : Oggi #Lukaku ha toccato 7 palloni in 90 minuti di gioco (+7 di recupero). 1 1 5 M I L I O N I D I E U R O #CRYCHE #PremierLeague - IlProfetaNeraz8 : RT @FBiasin: Oggi #Lukaku ha toccato 7 palloni in 90 minuti di gioco (+7 di recupero). Fa abbastanza impressione. -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Lukaku Diretta/ Vicenza Spal (risultato finale 1 - 1): il palo ferma D'Orazio! Da segnalare i ritorni in campo dal primo minuto di Jordan Lukaku da una parte e di Giuseppe Rossi ... oggi sono in trasferta dove viaggiano tutto sommato in maniera positiva (12 punti con tre vittorie)...

Premier League LIVE: Il Chelsea di Lukaku ha ritrovato la vittoria nell'ultima giornata, ma questa è l'unica vittoria ... Anche l'Arsenal è in ripresa nonstante le battute d'arresto contro City e Burnley e oggi, all'...

«Oggi Lukaku ha toccato la palla 7 volte in 97 minuti» - ilNapolista IlNapolista Lukaku, altra gara da dimenticare: col Palace numeri “imbarazzanti”. Dal 2003/04… Stenta a decollare l'avventura di Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea. Contro il Crystal Palace, l'attaccante belga è stato protagonista di una gara da dimenticare. L'ex attaccante dell'Inter ha ...

Damsgaard a rischio la sua permanenza in serie A: ecco cosa è successo appoggiando due trequartisti alle spalle dell’attaccante di peso Romelu Lukaku. Attualmente i padroni di quel ruolo sono Kai Havertz e Mason Mount, avendo come unico rincalzo ai due classe ’99 il ...

Da segnalare i ritorni in campo dal primo minuto di Jordanda una parte e di Giuseppe Rossi ...sono in trasferta dove viaggiano tutto sommato in maniera positiva (12 punti con tre vittorie)...Il Chelsea diha ritrovato la vittoria nell'ultima giornata, ma questa è l'unica vittoria ... Anche l'Arsenal è in ripresa nonstante le battute d'arresto contro City e Burnley e, all'...Stenta a decollare l'avventura di Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea. Contro il Crystal Palace, l'attaccante belga è stato protagonista di una gara da dimenticare. L'ex attaccante dell'Inter ha ...appoggiando due trequartisti alle spalle dell’attaccante di peso Romelu Lukaku. Attualmente i padroni di quel ruolo sono Kai Havertz e Mason Mount, avendo come unico rincalzo ai due classe ’99 il ...