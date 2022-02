Obbligo vaccinale over 50, Galli: “Mantenerlo senza se e senza ma” (Di sabato 19 febbraio 2022) MILANO – “L’Obbligo di vaccinazione anti-Covid per gli over 50 va mantenuto senza se e senza ma. Sarebbe un ennesimo condono” per i non vaccinati “nel Paese dei condoni”. E’ lapidario Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, commentando all’Adnkronos Salute l’ipotesi illustrata ieri dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa di prorogare l’Obbligo vaccinale contro Covid-19 per gli over 50 dopo il 15 giugno, giorno in cui scadrà la norma che lo prevede. Secondo l’infettivologo, l’Obbligo deve essere assolutamente mantenuto “anche per serietà nei confronti del resto della popolazione che ha fatto tutto quello che doveva fare, vaccinandosi, e che, se chiamata a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 19 febbraio 2022) MILANO – “L’di vaccinazione anti-Covid per gli50 va mantenutose ema. Sarebbe un ennesimo condono” per i non vaccinati “nel Paese dei condoni”. E’ lapidario Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, commentando all’Adnkronos Salute l’ipotesi illustrata ieri dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa di prorogare l’contro Covid-19 per gli50 dopo il 15 giugno, giorno in cui scadrà la norma che lo prevede. Secondo l’infettivologo, l’deve essere assolutamente mantenuto “anche per serietà nei confronti del resto della popolazione che ha fatto tutto quello che doveva fare, vaccinandosi, e che, se chiamata a ...

