Obbligo di vaccino al lavoro e a scuola | tutte le scadenze 2022 e le multe

(Di sabato 19 febbraio 2022) Le ultime regole imposte dal Governo danno il via a nuovi cambiamenti e limitazioni in merito all’vaccinale. Come bisognerà comportarsi da qui ai prossimi mesi? Chi è obbligato a sottoporsi al? Quali sono le...

HuffPostItalia : Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - gparagone : #novakdjokovic all’attacco: <Non mi vaccino; se devo rinunciare a Roland Garros e Wimbledon è un prezzo che pagherò… - Agenzia_Ansa : Djokovic: 'Rinuncerò ai tornei se c'è l'obbligo di vaccino' #ANSA - itaca62 : @matteosalvinimi Ma dell'obbligo al vaccino o i vari gp sgp che impediscono a milioni di italiani di lavorare e qui… - 2_crim : @costa_costa1967 @borghi_claudio Benissimo che eliminazione #greenpass ! Ma una domanda: per quelli che hanno l’ob… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccino

sanitari incostituzionale?/ Tar Lombardia chiede parere alla ConsultaInoltre, sfuggirebbe alil 30% in più rispetto a Omicron 1 e 17 volte in più rispetto alla ... leggi anche Addio green pass evaccinale, c'è una data L'efficacia dei vaccini Dagli studi ...Tale obbligo è stato applicato per gli over 50 con scadenza fissata ... tenendo conto della situazione che stiamo vivendo e soprattutto della percentuale altissima di popolazione già vaccinata“.Resti l'obbligo vaccinale per gli over 50 anche dopo il 15 giugno e nessun condono a chi non si è vaccinato. Non usa giri di parole Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale ...