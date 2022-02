Nuovo agguato in Irpinia | ucciso Nicola Zeppettelli | 42 anni | titolare di un circolo ricreativo

Advertising

in Valle Caudina. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco alla frazione Ioffredo di Cervinara. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Il 42enne, Nicola Zeppetelli,...in Valle Caudina. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco alla frazione Ioffredo di Cervinara. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Il 42enne, Nicola Zeppetelli,...Il nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l'agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasta gravemente ferita una persona ritenuta un ex esponente del clan ...Nuovo agguato in Valle Caudina. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco alla frazione Ioffredo di Cervinara. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Il 42enne, Nicola Zeppetelli ...