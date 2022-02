Nuove frontiere: da Pechino la Smart Home di legno e senza batterie (Di sabato 19 febbraio 2022) Dalla Cina arriva un nuovo concetto di housing; il suo obiettivo è coniugare rispetto ambientale, economicità e soprattutto la produzione automatica di energia, con un sistema all’avanguardia capace di rendere l’abitazione energeticamente indipendente. La Smart Home cinese è un progetto potenzialmente rivoluzionario – ComputerMagazine.it La nuova frontiera dell’energie è la triboelettrica; i ricercatori dell’Istituto di Nanoenergia di Pechino infatti hanno sviluppato dei sensori che renderanno possibile la produzione di energia senza bisogno di batterie per la Smart Home in legno. La triboelettrica consente di creare energia tramite il calpestio sul pavimento o la pressione di pulsanti che saranno trasferiti via wireless. Il tutto è ... Leggi su computermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Dalla Cina arriva un nuovo concetto di housing; il suo obiettivo è coniugare rispetto ambientale, economicità e soprattutto la produzione automatica di energia, con un sistema all’avanguardia capace di rendere l’abitazione energeticamente indipendente. Lacinese è un progetto potenzialmente rivoluzionario – ComputerMagazine.it La nuova frontiera dell’energie è la triboelettrica; i ricercatori dell’Istituto di Nanoenergia diinfatti hanno sviluppato dei sensori che renderanno possibile la produzione di energiabisogno diper lain. La triboelettrica consente di creare energia tramite il calpestio sul pavimento o la pressione di pulsanti che saranno trasferiti via wireless. Il tutto è ...

Advertising

RaiperilSociale : Su @RaiPlay #ConverseRai incontra Alex Braga per parlare di come arte e tecnologia possano dialogare, esplorando nu… - DTaruscio : RT @NovelliGnovelli: Il webinar 'Esplorare. Digitalizzazione e innovazione per le malattie rare' è in programma il prossimo 19 febbraio, on… - giuantvil : RT @giuslit: In ???? il dibattito sui temi di politica economica si evolve verso nuove frontiere. Hanno finalmente abbandonato gli stereotipi… - francopavoni1 : Le nuove frontiere della comicità demenziale. - sanjusahahindu : RT @Esercito: Le nuove frontiere dell’addestramento militare, l’Operazione “Strade Sicure”, il drone Strix-DF e tante altre notizie e curio… -