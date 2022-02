Nunzia De Girolamo, la provocazione ai fan: “Chi si nasconde dietro questo ciuffo?” – FOTO (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex deputata ha cambiato vita ed è oggi una conduttrice affermata. Nunzia De Girolamo posta na FOTO sui social che fa impazzire il popolo del web. L’ex ministro per le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex deputata ha cambiato vita ed è oggi una conduttrice affermata.Deposta nasui social che fa impazzire il popolo del web. L’ex ministro per le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

cclatwe : @Paroledipaola Una coppia che ha conquistato i palcoscenici mediatici e politici per meritocrazia???… - Chichina68 : Devo dire che Francesca Fagnani è veramente brava. Ecco le vere conduttrici. Le professioniste. Nunzia De Girolamo… - tag_claudia : @IlCantanteRai1 Per me il cavalluccio è Nunzia de Girolamo - 24Trends_Italia : 1. Matteo Berrettini - 100mille+ 2. Traghetto in fiamme - 50mille+ 3. Nunzia De Girolamo - 50mille+ 4. Risultati Se… - cercounnome : la medusa è nunzia de girolamo punto -