Notizie Flash | 3 a edizione - Lo sport 9

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) - Dubai. Jelena Ostapenko trionfa nel torneo Wta di Dubai e torna a vincere un titolo dopo oltre due anni. La lettone sconfigge in finale per 6-0 6-4 la russa Veronika Kudermetova. L'ex campionessa del Roland Garros 2017 festeggia così il terzo titolo Wta sul duro dopo Seoul 2017 e Lussemburgo 2019. Grazie a questo risultato tornerà da lunedì per la prima volta in Top 20 da ottobre 2018. Sarà infatti numero 13 del mondo.

