Notizie Flash | 3 a edizione - Lo sport 4

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) - Roma. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Verona, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Tra i giallorossi non c'è Zaniolo, gioca Pellegrini gioca alle spalle degli attaccanti Felix Afena-Gyan e Abraham. Per Tudor c'è Barak e Caprari dietro Simeone. Questi gli 11 iniziali. ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

