Non una di meno in piazza per annunciare lo sciopero dell’8 marzo: “Più fondi per i centri anti-violenza ed educazione sessuale nelle scuole” (Di sabato 19 febbraio 2022) Un flash mob in piazza Duomo a Milano per dire stop a ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e delle persone Lgbtqiapk+ e per presentare le rivendicazioni in vista dello sciopero dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. E’ l’iniziativa promossa dal collettivo femminista Non una di meno le cui attiviste si sono presentate in piazza Duomo con dei grandi palloncini rosa che hanno bucato nel corso del flashmob ‘Ve lo buchiamo sto patriarcato’. “Per questo le attiviste chiedono e chiederanno, anche in vista dello sciopero dell’8 marzo, “più fondi per i centri antiviolenza, l’introduzione di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Un flash mob inDuomo a Milano per dire stop a ogni forma die discriminazione nei confronti delle donne e delle persone Lgbtqiapk+ e per presentare le rivendicazioni in vista dello, Giornata internazionale della donna. E’ l’iniziativa promossa dal collettivo femminista Non una dile cui attiviste si sono presentate inDuomo con dei grandi palloncini rosa che hanno bucato nel corso del flashmob ‘Ve lo buchiamo sto patriarcato’. “Per questo le attiviste chiedono e chiederanno, anche in vista dello, “piùper i, l’introduzione di una ...

repubblica : Crisanti compra una villa del '600: 'Ho fatto un mutuo con mia moglie. Non mi sono arricchito con il Covid' [di Enr… - marcocappato : Poi ci sono i fenomeni che spiegano che “i radicali di una volta sapevano scrivere i referendum”. Peccato che la Co… - AlbertoBagnai : Ancora non è chiaro come funzionano le democrazie. Esempio: il disegno di legge Siri è un’alternativa. Potevate dar… - GiuseppinaFarin : RT @MartaGobatto: @ESCitanews @Laura_Ganna Il testo è una meraviglia, la sua voce una garanzia... io non ho dubbi #IoCredo #valerioscanu #U… - AngeloMassimi : RT @valfurla: C'è qualcosa di malato in un paese che addita uno scienziato perché si compra una villa. Primo sono anche un po' cazzi suoi.… -