Non risponde al telefono, gli amici entrano in casa e trovano il 40enne morto sul letto: dramma nella notte (Di sabato 19 febbraio 2022) ANCONA - dramma nella notte in un appartamento di via Martiri della Resistenza, dove è stato trovato il corpo senza vita di un 40enne anconetano. Indagano i carabinieri sul decesso: non sono stati ...

