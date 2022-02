"Noi non la vogliamo". La rivolta dei poliziotti contro Luciana Lamorgese: per il ministro il punto più basso (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo i sette agenti di polizia rimasti feriti nel corso della manifestazione di Torino, dove un gruppo di studenti ha provato ad assaltare la sede di Confindustria, il malumore tra le forze dell'ordine nei confronti di Luciana Lamorgese è aumentato ulteriormente. A dargli voce è stato Pasquale Griesi, segretario regionale Lombardia e coordinatore nazionale per i reparti mobili del sindacato Fsp. “Abbiamo capito che la parola d'ordine è ‘non reagite', ‘fategli fare quello che vogliono', ‘sono ragazzi'. No, non è così - ha tuonato Griesi - avremmo desiderato un ministro che, prendendosi le proprie responsabilità per il governo che rappresenta, dicesse le cose come stanno. Ovvero: ‘La polizia reagisce agli attacchi. Se vi attenete alle regole che la società impone nessuno vi manganellerà gratuitamente'”. In particolare le forze ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo i sette agenti di polizia rimasti feriti nel corso della manifestazione di Torino, dove un gruppo di studenti ha provato ad assaltare la sede di Confindustria, il malumore tra le forze dell'ordine nei confronti diè aumentato ulteriormente. A dargli voce è stato Pasquale Griesi, segretario regionale Lombardia e coordinatore nazionale per i reparti mobili del sindacato Fsp. “Abbiamo capito che la parola d'ordine è ‘non reagite', ‘fategli fare quello che vogliono', ‘sono ragazzi'. No, non è così - ha tuonato Griesi - avremmo desiderato unche, prendendosi le proprie responsabilità per il governo che rappresenta, dicesse le cose come stanno. Ovvero: ‘La polizia reagisce agli attacchi. Se vi attenete alle regole che la società impone nessuno vi manganellerà gratuitamente'”. In particolare le forze ...

Advertising

CarloCalenda : La scuola è il problema che deve venire prima di tutti in Italia. Noi siamo diventati il Paese più ignorante d’Euro… - AlbertoBagnai : Ancora non è chiaro come funzionano le democrazie. Esempio: il disegno di legge Siri è un’alternativa. Potevate dar… - dellorco85 : 'Noi non accettiamo il confronto con M5S' dice Calenda e poi flirta pubblicamente con Lega e Forza Italia. Ma c'è u… - giadarasm : Non ho parole per esprimere quello che sento. Benvenuto tra noi Gabriele! ??#ciavarrini - cafaggi59 : @ciccioetna @MMmarco0 Io vivo in montagna. Forse da noi sono più rare. Non ricordo di averle mai viste. -