No vax Djokovic agli Internazionali di Roma, l’ira dei virologi: “Italia ventre molle, gli unici a farlo giocare” (Di sabato 19 febbraio 2022) Sul tennista No Vax l’ira funesta dei virologi Italiani. “Ritengo sia inaccettabile” la partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali di tennis in Italia, perché “il nostro Paese cos’è? Il ventre molle che dice ‘prego accomodati’? Non va bene. Dopodiché, se si vuole riconsiderare la possibilità di dare deroghe a quelli che hanno anticorpi anti-Covid acquisiti per qualsiasi motivo è un altro discorso, ma in linea di principio, e finché questo non viene codificato per tutti e non solo per il signor Djokovic, le regole di salute pubblica vanno rispettate”, attacca all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Miliano, tornando sul caso del tennista serbo, che ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Sul tennista No Vaxfunesta deini. “Ritengo sia inaccettabile” la partecipazione di Novakdi tennis in, perché “il nostro Paese cos’è? Ilche dice ‘prego accomodati’? Non va bene. Dopodiché, se si vuole riconsiderare la possibilità di dare deroghe a quelli che hanno anticorpi anti-Covid acquisiti per qualsiasi motivo è un altro discorso, ma in linea di principio, e finché questo non viene codificato per tutti e non solo per il signor, le regole di salute pubblica vanno rispettate”, attacca all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Miliano, tornando sul caso del tennista serbo, che ha ...

