“No alla guerra in Ucraina” Presidio alla base Nato di Lago Patria

Advertising

ItaliaViva : Oggi siamo scesi in piazza al fianco della @santegidionews , insieme alle altre forze politiche, ai sindacati e ai… - ItaliaViva : Questa sera una delegazione di Italia Viva ha partecipato alla manifestazione della comunità di @santegidionews per… - ispionline : Le possibili sanzioni alla Russia prevedono la sospensione dal circuito SWIFT. Un’arma strategica ancora valida? Qu… - laura68d : RT @ROMA_News: Bella intervista ad Andrea Riccardi su @repubblica su Pace e pacifismo all’indomani della manifestazione a Piazza Santi Apol… - Giul_Granato : Oggi alla base NATO di Giugliano per dire “no alla guerra”. Il nostro governo ha promesso alla NATO che invierà nu… -

Ultime Notizie dalla rete : alla guerra

Il versante est del Paese è già in fiamme. C'è un morto, colpito dall'artiglieria nemica e i leader filorussi chiamanomobilitazione generale accusando il governo ucraino di voler riprendere la Regione. Proprio dalle zone separatiste masse di civili in fuga si stanno muovendo verso la Russia. Il primo treno con a ......e la 'la situazione causata dal Covid non è giuridicamente assimilabile allo stato di'. E' ... che attribuisce la possibilità di istituire uno 'statuto di emergenza'Presidenza del Consiglio ..."Ci opponiamo alla guerra che non e' solo una ipotesi ormai, la situazione e' gravissima e la comunita' internazionale non puo' stare a guardare. La guerra tra Ucraina e Russia e' scatenata dagli ...Non stupisce, in fondo, se tale forma mentis porti alle derive delle malattie dei vigili a Capodanno, agli scioperi seriali del venerdì, ai furbetti del cartellino e alla posta buttata nei cassonetti ...