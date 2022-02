Nichi Vendola si ricicla come poeta e attore con uno show politico su migranti, razzismo e maschilismo (Di sabato 19 febbraio 2022) Nichi Vendola uscito dalla porta della politica, rientra sulla scena dalle quinte di uno spettacolo teatrale: il suo. O meglio, una rivisitazione in versi sui temi d’attualità a lui più cari, a cui l’ex leader di Sinistra ecologia e libertà affida una sorta di monologo poetico-sociale su sovranismo. razzismo. maschilismo. migranti, e dintorni. Una pièce intitolata Quanto resta della notte. In scena al Teatro Piccinni di Bari, domenica 27 febbraio alle 19.30. D’altro canto, l’ex presidente della Regione Puglia aveva pre-annunciato un suo “ritorno” già lo scorso mese di maggio quando, dopo la condanna in primo grado per concussione aggravata sul caso Ilva, dichiarò di voler tornare a farsi sentire. A dire la sua. Perché – come sottolineava in un post di dichiarazione d’intenti – «a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022)uscito dalla porta della politica, rientra sulla scena dalle quinte di uno spettacolo teatrale: il suo. O meglio, una rivisitazione in versi sui temi d’attualità a lui più cari, a cui l’ex leader di Sinistra ecologia e libertà affida una sorta di monologo poetico-sociale su sovranismo., e dintorni. Una pièce intitolata Quanto resta della notte. In scena al Teatro Piccinni di Bari, domenica 27 febbraio alle 19.30. D’altro canto, l’ex presidente della Regione Puglia aveva pre-annunciato un suo “ritorno” già lo scorso mese di maggio quando, dopo la condanna in primo grado per concussione aggravata sul caso Ilva, dichiarò di voler tornare a farsi sentire. A dire la sua. Perché –sottolineava in un post di dichiarazione d’intenti – «a ...

