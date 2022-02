“Nessuno pensa che…” | Milan | Pioli vuota il sacco in diretta tv

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il pareggio del suoper 2-2 contro la Salernitana,ha commentato la gara dell’Arechi ai microfoni di DAZN. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana all’Arechi, ilnon è riuscito ad allungare in classifica sia sull’Inter, che battendo il Sassuolo domani può riconquistare il primato, che sul Napoli di Spalletti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Rossoneri avanti con Messias al 6', ci pensa Bonazzoli con una rovesciata in area a trovare il pari ... Se questo risultato potrà compromettere la corsa Scudetto? La situazione intorno al Milan è strana. Nessuno pensa che possiamo vincere lo Scudetto e poi mi chiedete se possiamo ancora vincere lo ... E' strana la situazione che c'è intorno al Milan. Nessuno degli addetti ai lavori pensa che possa vincere lo Scudetto e voi continuate a farmi la domanda se noi ci crediamo. Noi crediamo di essere una ...