Napoli, la rapina violenta dei baby rapinatori. La pistola puntata alla tempia del benzinaio: «Scene agghiaccianti: sono tre giovanissimi» – Il video (Di sabato 19 febbraio 2022) sono immagini fortissime quelle pubblicate dal consigliere regionale campano Francesco Borrelli su una violenta rapina messa a segno in un distributore di benzina a Giugliano, nel Napoletano. Le telecamere di sicurezza mostrano tre ragazzi con casco integrale avvicinarsi su un scooter a un benzinaio, rapinato dopo averlo minacciato con la pistola. Nel video si vede il ragazzo armato poi scendere dallo scooter e puntare la pistola alla tempia del benzinaio, mentre lo prende a calci. Secondo Borrelli, alla crudezza delle immagini si aggiunge il sospetto che i rapinatori fossero molto giovani: «sono Scene agghiaccianti, ...

