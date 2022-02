Napoli, grana Anguissa: Spalletti in apprensione per il centrocampista (Di sabato 19 febbraio 2022) Luciano Spalletti prepara la trasferta di Cagliari. Ma è emergenza piena anche in casa Napoli: la situazione Anguissa Luciano Spalletti ha chiamato all’ordine il suo Napoli nella giornata di ieri per iniziare la preparazione in vista del match di lunedì con il Cagliari. La trasferta al Camp Nou, come riferisce l’edizione campana de La Repubblica, ha lasciato qualche scoria, con Anguissa ai box per un fastidio al muscolo adduttore. Il centrocampista effettuerà oggi i controlli ma si teme per uno stop più lungo del previsto, che mette ancora più in difficoltà un Napoli già in emergenza. Al suo posto, il tecnico toscano potrebbe schierare Demme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Lucianoprepara la trasferta di Cagliari. Ma è emergenza piena anche in casa: la situazioneLucianoha chiamato all’ordine il suonella giornata di ieri per iniziare la preparazione in vista del match di lunedì con il Cagliari. La trasferta al Camp Nou, come riferisce l’edizione campana de La Repubblica, ha lasciato qualche scoria, conai box per un fastidio al muscolo adduttore. Ileffettuerà oggi i controlli ma si teme per uno stop più lungo del previsto, che mette ancora più in difficoltà ungià in emergenza. Al suo posto, il tecnico toscano potrebbe schierare Demme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

