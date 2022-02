Napoli, giocano sempre gli stessi. Avete visto chi ha preso il Barcellona. Spalletti-Ounas: Ecco cosa trapela (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Napoli va a Cagliari dopo la dispendiosa trasferta di Barcellona. Demme e Ounas scalpitano, Spalletti valuta con calma. Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alccune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: Quanto peserà la trasferta di Barcellona? – “Io credo che le motivazioni vengano da sole se sei a 2 punti dal primo posto e puoi giocarti un finale di stagione importante, per certi versi inatteso a inizio campionato. Ovviamente bisognerà fare i conti con le assenze che tornano ad essere un numero cospicuo, tra Politano, Lozano, Anguissa ecc. Come dice Spalletti, però, la rosa è importante e le motivazioni ci sono”. Sulla prestazione del Napoli contro i blaugrana – “C’è un fattore che, secondo me, non va sottovalutato. Il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilva a Cagliari dopo la dispendiosa trasferta di. Demme escalpitano,valuta con calma. Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alccune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio: Quanto peserà la trasferta di? – “Io credo che le motivazioni vengano da sole se sei a 2 punti dal primo posto e puoi giocarti un finale di stagione importante, per certi versi inatteso a inizio campionato. Ovviamente bisognerà fare i conti con le assenze che tornano ad essere un numero cospicuo, tra Politano, Lozano, Anguissa ecc. Come dice, però, la rosa è importante e le motivazioni ci sono”. Sulla prestazione delcontro i blaugrana – “C’è un fattore che, secondo me, non va sottovalutato. Il ...

napolipiucom : Napoli, giocano sempre gli stessi. Avete visto chi ha preso il Barcellona. Spalletti-Ounas: Ecco cosa trapela… - orsoalex1 : @Cagliari_1920 Sì, ma i tifosi non giocano...serve una grande prestazione per interrompere la tradizione negativa d… - napolano22 : @jordancs580 Mi ricorda( caso Napoli )l’anno scorso che si giustificavano i risultati di merda di Gattuso dicendo c… - trucchia_alesmi : Giocano veramente tutti malissimo… forse si salva il Napoli… stranissimo non essere in fughissima - CarloP70869199 : @peppe_orlando_ @OfficialASRoma Lo fanno perché giocano fuori casa, ed al Napoli comunque non bloccarono a gennaio, noi giochiamo in casa -