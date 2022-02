Nantes-Psg | rigore disastroso di Neymar | la passa al portiere VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Incredibile quel che ha combinatoin-Psg, sfida persa per 3-1 dai parigini che guidano la Ligue 1 2021/2022. Dopo aver segnato il 3-1 che ha riaperto i giochi, il brasiliano chiude subito ogni discorso andando a tirare uninguardabilendo di fatto la palla al. Il punteggio è rimasto così sul 3-1 e la squadra di Pochettino ha perso la partita. In alto ecco il. SportFace.

despite_qwame : RT @DiMarzio: #Ligue1 | @PSG_inside battuto 3-1 a Nantes. Dopo la grande prestazione in #UCL contro il @realmadrid, la squadra di #Pochetti… - KandileU : RT @DiMarzio: #Ligue1 | @PSG_inside battuto 3-1 a Nantes. Dopo la grande prestazione in #UCL contro il @realmadrid, la squadra di #Pochetti… - sportface2016 : #NantesPsg, rigore disastroso di #Neymar: la passa al portiere | VIDEO - PSGInMyBlood : RT @CalcioPillole: Incredibile alla Beaujoire: il #Nantes batte 3-1 il #Psg nella 25esima giornata di #Ligue1 - CalcioPillole : Incredibile alla Beaujoire: il #Nantes batte 3-1 il #Psg nella 25esima giornata di #Ligue1 -

Incredibile quel che ha combinato Neymar in Nantes-Psg, sfida persa per 3-1 dai parigini che guidano la Ligue 1 2021/2022. Dopo aver segnato il 3-1 che ha riaperto i giochi, il brasiliano chiude ...Il video con gli highlights e i gol di Nantes-Psg 3-1, match valido per la Ligue 1 2021/2022. Contro la nobile decaduta del calcio francese, arriva un pesantissimo ko per i parigini, soprattutto ...