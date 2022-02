Nantes-PSG, le formazioni ufficiali (Di sabato 19 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Nantes-PSG, match valevole per la 25a giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Mikael Lesage. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade de la Beaujoire di Nantes. Decimo in classifica, il Nantes dista soltanto due punti dal sesto posto valido per la qualificazione in Europa League. La squadra di Antoine Kombuaré, fino ad ora, sta vivendo una stagione altalenante, ma proverà comunque a battere la capolista PSG per avvicinarsi alle prime posizioni. Dopo aver perso 1-0 in casa dello Strasburgo, i Canarini sono tornati al successo nell’ultimo turno contro il Bastia. Decisivi in questo incontro, sono stati i gol messi a segno da Ludovic Blas su rigore, e dal solito Kolo Muani, vero trascinatore dei suoi come dimostrato dai suoi 8 centri in campionato. Nonostante gli ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 19 febbraio 2022) Riportiamo ledi-PSG, match valevole per la 25a giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Mikael Lesage. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stade de la Beaujoire di. Decimo in classifica, ildista soltanto due punti dal sesto posto valido per la qualificazione in Europa League. La squadra di Antoine Kombuaré, fino ad ora, sta vivendo una stagione altalenante, ma proverà comunque a battere la capolista PSG per avvicinarsi alle prime posizioni. Dopo aver perso 1-0 in casa dello Strasburgo, i Canarini sono tornati al successo nell’ultimo turno contro il Bastia. Decisivi in questo incontro, sono stati i gol messi a segno da Ludovic Blas su rigore, e dal solito Kolo Muani, vero trascinatore dei suoi come dimostrato dai suoi 8 centri in campionato. Nonostante gli ...

