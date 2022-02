MXGP di Gran Bretagna: c'è il rinvio per questioni di sicurezza - News (Di sabato 19 febbraio 2022) MATTERLEY BASIN (Gran Bretagna) 19 febbraio 2022 " Infront Moto Racing, FIM e l'organizzatore locale si rammaricano di informare che a causa delle condizioni meteorologiche avverse in loco a Matterley ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 19 febbraio 2022) MATTERLEY BASIN () 19 febbraio 2022 " Infront Moto Racing, FIM e l'organizzatore locale si rammaricano di informare che a causa delle condizioni meteorologiche avverse in loco a Matterley ...

Advertising

P300it : MXGP | GP Gran Bretagna posticipato alla prossima settimana per maltempo ? di Federico Benedusi ??… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: MXGP: la tempesta Eunice fa slittare il GP della Gran Bretagna. Ecco quando si correrà - Gazzetta_it : MXGP: la tempesta Eunice fa slittare il GP della Gran Bretagna. Ecco quando si correrà - Ilarya94 : Andiamo a correre in Gran Bretagna a febbraio dicevano... - motosprint : #MXGP di Gran Bretagna: c'è il rinvio per questioni di sicurezza - News -