Mustafà | intervento di chirurgia pediatrica a Siena per il bimbo di 6 anni Poi sarà trasferito al centro protesi di Budrio Bologna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022), il bambino siriano di 6nato senza braccia e senza gambe e diventato famoso per uno scatto che lo ritrae con il padre, è stato sottoposto a undiper una malformazione congenita abbastanza comune in età infantile, e non riconducibile alle conseguenze della guerra. L’operazione è stata effettuata con successo, all’ospedale Santa Maria alle Scotte, ed è durata circa tre ore. Già domenica 20 febbraio, il piccolodimesso per far ritorno dalla sua famiglia, il padre Munzir, la madre Zeynep e le due sorelline, tutti ospitati nelCaritas di Arbia, alle porte di. Dopo il loro arrivo nella città toscana, il 21 gennaio,e la sua famiglia hanno ...