Mugello | 7 pale eoliche bloccate tra leggi nazionali | europee e regionali | ecco il simbolo della transizione energetica nel pantano della burocrazia

In Toscana c'è un progetto che spiega alla perfezione quanto sia complicato tradurre le parole in fatti lungo la strada dell'Italia verso la transizione energetica: sette pale eoliche da installare su un crinale appenninico del Mugello per un impianto che secondo il costruttore consentirà di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di circa 100mila persone. Sempre che si decida di costruirlo, visto che l'ambizioso traguardo non è bastato a mettere d'accordo tutti, a partire da Regione e sovrintendenze, passando per comuni, enti e associazioni del territorio. Perché se è vero, come è vero, che al capitolo energie rinnovabili si iscrivono buona parte delle speranze green del Paese, è altrettanto certo che i nuovi obiettivi strategici devono convivere con leggi, codici e cavilli che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mugello pale Beato Angelico, il frate che annunciò il Vangelo con il pennello Guido di Pietro Trosini, detto Beato Angelico, nacque a Vicchio di Mugello, l'area collinare a nord - est di Firenze verso i passi appenninici che danno in Emilia, tra ... costituiti da pale d'altare e ...

Sgarbi, altro attacco a Monia Monni e ambientalisti: "Distruggete il paesaggio toscano" Firenze, 15 febbraio 2022 - Nuovo attacco, con un quarto video, dell'onorevole e critico d'arte Vittorio Sgarbi contro le scelte della Regione Toscana di installare pale eoliche in Mugello. Sulla sua pagina Facebook da oltre due milioni di follower Sgarbi torna sull'approvazione del parco eolico di Monte Giogo di Villore, in Mugello appunto. Un iter in realtà non ...

Il Mugello non vuole perdere il suo silenzio: più delle pale eoliche spaventano i camion Corriere Fiorentino Il Mugello non vuole perdere il suo silenzio: più delle pale eoliche spaventano i camion Da Corella, delle sette pale alte 170 metri se ne vedrebbe forse ... Toscana a sette aerogeneratori di 99 metri d’altezza nel Mugello In Mugello, se le piccole frazioni si sono svuotate, tanto ...

Eolico, Nardella: «Rivediamo i vincoli agli impianti per le rinnovabili o resteremo dipendenti da altri» ogni volta che si propone di realizzare un impianto come sta succedendo nel Mugello dove la soprintendenza e i comitati si sono schierati contro l’installazione di pale eoliche nel Comune di ...

