Moviola Sampdoria Empoli | l’episodio chiave del match

(Di sabato 19 febbraio 2022)arbitraledelvalido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Sampdoria Empoli LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Sampdoria #Empoli #LIVE: #sintesi - Dalla_SerieA : Atalanta-Juve, la moviola: esperto Mariani, Hateboer rischia. De Ligt, no rigore - - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #MilanSampdoria 1-0, la #moviola: mancano gialli a #Rebic e #Sensi - #MilanSamp @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan h… - infoitsport : Milan Sampdoria, Chiffi si perde dei gialli. La moviola del Corriere - infoitsport : Milan-Sampdoria 1-0, la moviola: mancano gialli a Rebic e Sensi -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Sampdoria

Samp News 24

... il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Ferraris,e Empoli, match valido per la ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A, ... Milan -1 - 0 Chiffi (Var: Valeri) 6 'A differenza di quello che sembra essere il trend ...Gli episodi chiave della partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/22: la moviola di Sampdoria-Empoli Gli episodi chiave della moviola del match tra Sampdoria ed ...Sampdoria-Empoli - Sabato 19 febbraio ... La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con pagelle, moviola e parole dei protagonisti nella cornice ...