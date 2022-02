Mousse salata di Mortadella | cremosa e “croccante” La ricetta imperdibile

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 febbraio 2022) Un antipasto originale, un condimento ideale per bruschette, tartine e verdure, la, ma, diè lache metterà allegria e stupirà i vostri ospiti. Se, anche voi, cercate un’idea per una cena o, più semplicemente, avete voglia di qualcosa di diverso e goloso, questa spuma soffice è quello che fa per voi! Semplice nella sua realizzazione, veloce e pratica,si prepara in 5 minuti e senza usare i fornelli! Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: la! Per questavi occorreranno:, q.b. pistacchi salati ...