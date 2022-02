«Mourinho va a casa» | niente intervista post Roma-Verona per lo Special One

(Di sabato 19 febbraio 2022) . Il tecnico giallorosso ha preferito non parlare dopo l’espulsione Joséha preferito non parlare dopo, partita che l’ha visto espulso poco prima del triplice fischio. «va a», ha commentato non fermandosi davanti ai giornalisti che lo attendevano per commentare il match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_enz29 : RT @gippu1: Antonio #Conte diventa il terzo allenatore della storia a vincere due volte a casa di Pep #Guardiola con due squadre diverse (g… - CalcioNews24 : #Roma, #Mourinho preferisce non parlare - FDV86010963 : RT @gippu1: Antonio #Conte diventa il terzo allenatore della storia a vincere due volte a casa di Pep #Guardiola con due squadre diverse (g… - wscavello : @augustociardi75 Mourinho nasconde con queste furbate il suo fallimento. A parte che eviterei di festeggiare un 2-2… - Pariolino : RT @gippu1: Antonio #Conte diventa il terzo allenatore della storia a vincere due volte a casa di Pep #Guardiola con due squadre diverse (g… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho casa

... penalizzato in parte anche dal cambio modulo, con il passaggio didal 4 - 2 - 3 - 1 al 3 -... che i nerazzurri non avrebbero problemi a pagare visto che porterebbero aun giocatore dal ......padroni disono riusciti a conquistare in rimonta il pareggio grazie a due vere e proprie promesse del calcio. A realizzare le due reti che hanno regalato un punto alla squadra di José...La Roma alla fine è riuscita a pareggiare 2-2 in casa con l'Hellas Verona. I giallorossi hanno ripreso la partita grazie ai giovani Volpato e Bove, ma il vero protagonista del finale è stato José ...La ciliegina sulla torta dello show mouriniano è stata la passerella nella zona mista dello stadio Olimpico: Mou si è negato alle telecamere di DAZN dicendo: "Mourinho non parla, Mourinho va a casa".