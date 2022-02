Mourinho perde le staffe: pallone in tribuna e gesto del telefono [FOTO] (Di sabato 19 febbraio 2022) Anche nervosismo nella partita della 26esima giornata del campionato di Serie A tra Roma e Verona, la squadra di Mourinho non è andata oltre il risultato di 2-2. Emergenza per Mourinho a causa di nuovi casi Covid, l’inizio di gara è stato difficile con i gol ospiti di Barak e Tameze. Nella ripresa la reazione della Roma e il pareggio con Volpato e Bove. Momenti di tensione per l’allenatore Mourinho, il tecnico della Roma non ha gradito l’arbitraggio. Prima ha protestato per un contatto tra Ceccherini e Pellegrini nell’area di rigore del Verona, poi ha preso il pallone e lo ha scaraventato in tribuna. Nel finale è entrato in campo e affrontato duramente Pairetto ed è stato espulso. Mourinho ha mimato anche il gesto del telefono. Infine non si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 febbraio 2022) Anche nervosismo nella partita della 26esima giornata del campionato di Serie A tra Roma e Verona, la squadra dinon è andata oltre il risultato di 2-2. Emergenza pera causa di nuovi casi Covid, l’inizio di gara è stato difficile con i gol ospiti di Barak e Tameze. Nella ripresa la reazione della Roma e il pareggio con Volpato e Bove. Momenti di tensione per l’allenatore, il tecnico della Roma non ha gradito l’arbitraggio. Prima ha protestato per un contatto tra Ceccherini e Pellegrini nell’area di rigore del Verona, poi ha preso ile lo ha scaraventato in. Nel finale è entrato in campo e affrontato duramente Pairetto ed è stato espulso.ha mimato anche ildel. Infine non si è ...

